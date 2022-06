Ook energiecompensatie voor senioren met toeslag in de Kempen

Daar was eerder onduidelijkheid over. Die seniorentoeslag wordt dus niet meegerekend in de beoordeling van een aanvraag voor de energietoeslag. Deze regel geldt voor alle Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden).

Voor de zekerheid worden alle reeds afgewezen aanvragen van inwoners die seniorentoeslag ontvangen nog eens tegen het licht gehouden, legde wethouder Marko van Dalen uit in een commissievergadering.

Fors gestegen energieprijzen

Huishoudens in de gemeente Bergeijk met een laag inkomen krijgen in 2022 eenmalig een financiële toeslag van 800 euro. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor de fors gestegen energieprijzen. Alleen huishoudens met een bijstandsuitkering of een inkomen dat daar maximaal 20 procent boven zit komen in aanmerking.

Gezinnen of personen die algemene of bijzondere bijstand of een IOAW/IOAZ-uitkering ontvangen kregen die 800 euro automatisch toegekend. In Bergeijk zijn er 178 huishoudens die de toeslag op deze wijze al hebben ontvangen.

600 aanvragen

Mensen met een AOW-uitkering of ondernemers kunnen de toeslag ook krijgen, als zij maar voldoen aan de 120 procents-norm. Zij moeten dan wel eerst zelf een aanvraag indienen. In de Kempen zijn er nu zo'n 600 aanvragen in behandeling, volgens Van Dalen. ,,Het vergt veel werk die te beoordelen, mogelijk moeten daarvoor extra manschappen ingezet worden.”

De aanvraagtermijn loopt tot 30 juni, maar het Bergeijkse college wil die verlengen naar 30 oktober. De gemeente maakt hier een voorstel voor.