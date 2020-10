Ook heksjes willen af en toe naar buiten

Goed woord

Beker chocomel



Gelukkig vallen Nena Klessens en haar vriendinnetje wel op in de drukte van de winkelstraat. Ze hebben zich voor de gelegenheid omgekleed als heks. Zwarte Kaat is voor hen een verhaal waar ze in de toekomst ongetwijfeld nog wel eens van zullen horen. Ook pa heeft zich speciaal uitgedost. ,,Het stond op de uitnodiging. Dus dan doen we dat", verklaart hij zijn kleurrijke hoofdeksel. Na de speurtocht wacht thuis nog een beker chocomel en dan zitten de herfstvakantieactiviteiten er weer op.

Later op de middag, nadat een regenbui is overgetrokken, lopen ook Isa (7 jaar) en Elin (5 jaar) Heesterbeek met hun ouders door de Sniederslaan. De schminkdoos is vakkundig gebruikt om ze met spinnen en spinnenwebben een griezelgezicht te geven. Ook deze ouders zijn blij dat ze in deze tijden vol beperkingen, nog een activiteit gevonden hebben om samen met de kinderen te doen. ,,Het bos is het enige alternatief”, zegt moeder. Ze heeft nog wel een idee om met de foto een prijs te winnen: ,,We gaan bij de Winstpakker een foto maken. Daar hebben ze nog wel wat leuke attributen."

De Halloweenspeurtocht is nog tot en met 31 oktober te lopen. Deelnameformulieren zijn beschikbaar bij de deelnemende winkeliers. Wie alle letters in de juiste volgorde weet te zetten maakt kans op een leuke prijs. Er is een extra prijs voor wie het leukst verkleed de route loopt. Daarvoor kunnen deelnemers een foto op Facebook of Instagram zetten.