Ook Reusel-De Mierden op zoek naar vaste burgemeester

Vaste burgemeesters worden voor zes jaar benoemd. Eugster, die volgende maand 64 wordt, laat die functie vanwege haar leeftijd aan zich voorbijgaan. Nu gemeentelijke herindeling in de Kempen van de baan is, is de keuze om van een waarnemend naar een vaste burgemeester te gaan een logische. Ook in Eersel is daartoe een procedure in gang gezet.