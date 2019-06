Ook streep door alternatieve kermis Oostelbeers

Te duur

,,Maar de exploitanten waren al een tijdje niet meer tevreden over de verdiensten en ruimden de kermis zelfs eerder dan de bedoeling op, terwijl kinderen nog munten hadden. De laatste jaren hadden we een alternatieve kermis, maar ook dat liep spaak op nog verder teruglopende interesse en bezoekcijfers. Bezoekers vonden de attracties overwegend te duur voor wat het was en voor EVO was het een heel geregel om bij alle attracties toezicht te hebben. We verwachtten voor dit jaar ook weer te weinig toeloop, iets wat we ook zien bij andere evenementen voor de jeugd in Oostelbeers, zoals het kindercarnaval. Daarnaast zien we een verminderde belangstelling voor de kermis in het algemeen en voor die in de kleine kernen in het bijzonder. De uitbaters van De Kerk hebben altijd goed meegedacht en wilden ook investeren, maar het was gewoon niet meer haalbaar. Daarom hebben we, samen met de gemeente en De Kerk Oostelbeers moeten concluderen dat we helaas geen kermis in Oostelbeers meer kunnen organiseren. Vanuit het dorp horen we teleurgestelde reacties, maar ook begrip voor deze beslissing’’, aldus Van Gerven.