Ook toekomst kleine school Weebosch onder de loep

Het nieuws dat het voortbestaan van basisschool Sint Servatius in Borkel en Schaft (gemeente Valkenswaard) onzeker is, houdt ook de inwoners van de Weebosch bezig. De parallellen met de eigen basisschool zijn niet moeilijk te trekken. Scholenkoepel SKOzoK, waartoe beide basisscholen behoren, acht het openhouden van de school in Borkel en Schaft economisch onhoudbaar, omdat het leerlingenaantal van de kleine school al jaren daalt en door de ondergrens dreigt te zakken. Precies datzelfde speelt in de Weebosch: basisschool Sint Gerardus telde in 2004 nog 94 leerlingen. In 2018 was dat aantal gedaald naar 52, precies evenveel kinderen als er in Borkel en Schaft op school zitten.



Net als de ambtsgenoten in Valkenswaard is ook het college van Bergeijk, de gemeente waartoe de Weebosch behoort, in gesprek met SKOzoK over de toekomst van de school. „Maar wij zijn op een heel andere manier het gesprek ingegaan”, zegt de Bergeijkse wethouder Marko van Dalen. „SKOzoK is voor ons een strategische partner, met acht basisscholen in al onze dorpskernen. En dat willen we ook zo houden.”