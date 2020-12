Ook verbod op carbidschieten in Bergeijk

BERGEIJK - Carbidschieten als alternatief voor vuurwerk tijdens oud en nieuw zit er ook in Bergeijk niet in. Vanaf 17 december geldt er een tijdelijk verbod in de gemeente.

Nu is in de Algemene Plaatselijke Verordening van Bergeijk nog opgenomen dat carbidschieten tijdens de jaarwisseling is toegestaan. Het college vreest dat inwoners deze mogelijkheid aangrijpen als alternatief voor het afsteken van vuurwerk.

Gemeenten zelf aan de lat

Het verkopen en afsteken van vuurwerk is dit jaar in het hele land verboden vanwege de coronacrisis. Vanuit de landelijke en regionale overheid is er geen verbod gekomen op het carbidschieten. Gemeenten moeten dat zelf regelen middels een (tijdelijke) wijziging van de APV, is het advies van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

En dat is precies wat het college in Bergeijk nu wil doen. De gemeente ziet in het carbidschieten dezelfde risico’s boven de markt hangen als met afsteken van vuurwerk, waardoor er alsnog gevaar dreigt van overbelasting van hulpdiensten. Burgemeester Arinda Callewaert wil ook voorkomen dat grote groepen mensen samenkomen bij het carbidschieten.

Waterbedeffect

Een waterbedeffect ligt daarnaast op de loer, als Bergeijk de APV ongemoeid laat. Callewaert: ,,Als we dit zo laten staan, dan krijgen we wildgroei. Dan kan iedereen in Bergeijk carbid komen schieten.”

De Bergeijkse fracties gaven tijdens een commissievergadering al groen licht voor het verbod, dat nog officieel moet worden bekrachtigd in de raadsvergadering van 17 december. De aanpassing van de APV geldt in ieder geval tot juni 2021. Dan wordt de verordening opnieuw tegen het licht gehouden. ,,We bekijken dan of we kunnen aansluiten bij andere Kempengemeenten,” aldus Callewaert.

Wel of geen expliciet verbod?

In de andere Kempengemeenten is carbidschieten niet in de APV opgenomen. ,,Er is dan een vergunning nodig om carbid te kunnen schieten”, aldus Callewaert.

In naburige gemeenten Valkenswaard en Waalre is dit ook het geval. In Waalre wil het college toch een expliciet verbod in de APV gaan opnemen: 15 december besluit de gemeenteraad hierover. Het college in Valkenswaard kiest hier vooralsnog niet voor.

Volgens burgemeester Anton Ederveen zijn er al voldoende middelen om in te kunnen grijpen, mocht carbidschieten tot overlast leiden. Laatste woord is over twee weken aan de gemeenteraad. Als de raad wel een expliciet verbod wil op carbidschieten, dan heeft Ederveen daar een voorstel voor klaarliggen.