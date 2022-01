Oordeel Kempengemeenten: Dienst VTH werkt te goed, iets minder oog voor details mag ook wel

BLADEL - De toezichthouders van de Kempengemeenten proberen hun werk net wat te goed te doen. Ze lijken te zijn doorgeschoten in hun streven naar doelmatigheid en hebben te veel oog voor details. Die kritiek is terug te vinden in een uitvoeringsprogramma voor dit jaar dat de Kempengemeenten hun raadsleden hebben gestuurd.

Het gaat om de dienst Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) die de Kempengemeenten ondersteunt. Het betreft Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Oirschot.

De vijf gemeenten hebben de werkzaamheden met de dienst geëvalueerd. VTH rekent zich die opmerkingen ook aan. Er is ambtelijk en bestuurlijk behoefte aan meer flexibiliteit van de dienst en de taken die daarbij horen. VTH heeft, zo staat in het programma, die opmerkingen ter harte genomen. De dienst is zich ervan bewust dat zij uitvoert wat de gemeenten vragen.

Beknopter en minder gedetailleerd

De plannen voor komend jaar zijn daarom beknopter en minder gedetailleerd. Daardoor kan de dienst inspelen op actuele en onverwachte verzoeken van de Kempengemeenten.

Vorig jaar werd nog rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari jongstleden. Inmiddels is duidelijk dat deze wet niet eerder in werking zal treden dan 1 juli. Ondertussen heeft de afdeling de meeste belangrijke voorbereidingen vorig jaar al getroffen.

De taken van het team Vergunningen zijn grotendeels afhankelijk van het aantal ontvangen aanvragen en meldingen. Initiatieven van burgers, bedrijven en de plannen van gemeenten spelen hierbij een rol. Gelet op de woningbouwprogramma’s en de gunstige economische situatie verwacht de dienst dat het aantal omgevingsvergunningen voor bouwprojecten dit jaar verder toeneemt.

Inventarisatie van loden waterleidingen

De provincie heeft in het kader van de Transitie Veehouderij haar regels aangepast. Oudere stalsystemen moeten voor 2024 worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe eisen. De komende jaren moeten veel veehouderijen een vergunningaanvraag indienen. Het is moeilijk in te schatten om hoeveel locaties het gaat. Wel verwacht de dienst VTH extra aanvragen.

De dienst werkt verder aan een inventarisatie van loden waterleidingen. Die kunnen aanwezig zijn in huizen die voor 1960 zijn gebouwd. Te veel lood in drinkwater is niet gezond, vooral voor jonge kinderen. Het Rijk heeft de gemeenten gevraagd alle eigenaren die panden schriftelijk te berichten. De verwachting van de dienst is dat dergelijke huizen er in de Kempen niet zijn, maar zeker is dat niet.