Oorlogsmysterie van drollen en koperdraad vormt opmaat naar Bergeijk Remembers

De jonge Johan Biemans, 10 jaar oud in 1943, was ontsteld toen hij drollen zag liggen in de nis bij de kerk waar de voorraad kolengruis lag. „Wie doet zoiets, en nog wel in de kerk?” had hij zijn vader gevraagd. Die was tuinman bij de paters en stookte in die hoedanigheid ook de kerk warm. “De hond van de koster”, had Biemans senior geantwoord. De jonge Johan vond het maar een raar verhaal. En er was meer wat de pientere jongen zich afvroeg. Waarom hingen er koperdraadjes in hun kippenhok? En waarom moesten de kinderen Biemans in de zomer al om acht uur naar bed? De jongen was ervan overtuigd dat het iets met de oorlog te maken moest hebben. Maar zijn vader wilde er niets over kwijt, ook later niet. „En als je te veel vroeg, had je zo een klap te pakken.”