Oorlogsverhalen van Ger de Wind uit Knegsel in videolespakket Madurodam

Het gezicht van De Wind is soms in close-up te zien, dan weer zien we de 88-jarige oud-Philipsmanager ontspannen zitten in zijn idyllische grote tuin. De Knegselnaar brengt zijn vriendje Fransje ter sprake, die op een dag niet meer naar school kwam. Deze joodse jongen had samen met zijn ouders en grootouders zelfmoord gepleegd. Zij wilden niet afwachten tot zij in handen zouden vallen van de nazi-Duitsers, vertelt De Wind in de camera.