Oostelbeers' aandeel in Wereld Labyrintdag

LIVE | Gemert pakt zege, Handel doet iets terug tegen Margriet

15:54 Het kampioenschap heeft VV Gemert weliswaar niet in eigen hand, maar met een zege op IFC doet de ploeg nog altijd volle bak mee in de titelstrijd in de Hoofdklasse B. Voor VV Hoogeloon staat er in de vierde klasse F nóg meer op het spel. Wint de ploeg van nummer twee VV Vessem, dan is ze kampioen en is promotie naar de derde klasse voor het eerst in de clubhistorie een feit.