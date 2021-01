Oostelbeers protesteert tegen sluiting school: spandoeken, flyers en tekeningen

OOSTELBEERS - In Oostelbeers werd vrijdagochtend geprotesteerd tegen de voorgenomen sluiting van de basisschool in het dorp. Met flyers, spandoeken en door de kinderen gemaakte tekeningen. ,,Om te laten zien wat deze plannen met de mensen in Oostelbeers doet.”

Kinderen kwamen tekeningen brengen, die vervolgens tegen de ramen van de school werden geplakt. Buiten werden spandoeken in het gras geplant. Door corona zijn de scholen dicht, maar toch was het vrijdagochtend even druk voor basisschool de Beerze in Oostelbeers.

‘Sluiten is niet lief, want er is nog geen goed alternatief’. Met die slogan protesteerden ouders en kinderen tegen de voorgenomen sluiting van de school in de zomer van 2022. Donderdag zijn al zevenhonderd flyers verspreid in het dorp: vrijwilligers hebben alle huizen aangedaan. Doel is om schoolbestuur SKOBOS op andere gedachten te brengen. ,,Laten zien wat deze plannen doen met de mensen in Oostelbeers”, zegt Karin van Kerkhof en Karin Kruithof, twee van de ‘protestleiders’.

Ook Oostelbeerse ouders hopen op IKC op De Klep

SKOBOS maakte dinsdag het voornemen bekend om de twee vestigingen van basisschool de Beerze over anderhalf jaar te laten samengaan in Middelbeers. Het is volgens de scholenkoepel een ‘tussenstap’, hopelijk op weg naar de bouw van een integraal kindcentrum (IKC) op sportpark De Klep, tussen Middelbeers en Oostelbeers in. Daarover beslist de gemeenteraad in september.

Quote Dit wordt gedaan voor de docenten, maar er zijn meer perspectie­ven: van de kinderen, van de leefbaar­heid’ Karin Kruithof, Dorpsraad Oostelbeers en ouder

Ook de Oostelbeerse ouders hopen dat er straks een IKC verrijst op die plek, maar zij zien de sluiting van de vestiging in hun Oostelbeers per 2022 absoluut niet zitten. Van Kerkhof: ,,Als het IKC er komt, en daar hopen we van ganser harte op, dan moet deze school tot dat moment openblijven. We zien niet in waarom dat niet zou kunnen.”

Kinderen moeten straks drie kilometer verderop naar school

De ouders missen, zo zeggen ze, een goede onderbouwing van het besluit om de Oostelbeerse vestiging te sluiten, waardoor hun kinderen straks drie kilometer verderop naar school moeten. SKOBOS stelt dat het noodzakelijk is vanwege de kwaliteit van het onderwijs: onder één dak is dat veel beter te organiseren, hoeven er bijvoorbeeld geen combinatiegroepen te worden samengesteld en verbetert de samenwerking tussen de leerkrachten en medewerkers.

Maar volgens de ouders is het onderwijs in Oostelbeers prima in orde. Kruithof: ,,Er wordt vooral gekeken naar het belang van de leerkrachten. Die zijn héél belangrijk, maar er zijn meer perspectieven die je moet meewegen. Van de kinderen in Oostelbeers, die straks dagelijks heen en weer moeten, en van de leefbaarheid in het dorp.”