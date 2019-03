Op avontuur in de spotlights van De Leenhoef in Knegsel

Pool 3,5 jaar in cel voor steken met mes en slaan met biljartkeu

14:12 DEN BOSCH - Een 24-jarige Pool die in november vernielingen aanrichtte in twee arbeidsmigrantenhotels in Best en Oirschot, in Best een bewoner neerstak en in Oirschot een ander met een biljartkeu op het hoofd sloeg, moet 3,5 jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald.