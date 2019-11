Op barricade voor Boterwijk in Oirschot

Vanaf de Boterwijksestraat, net boven de A58, heb je een vrij uitzicht op de kern van Oirschot, met de karakteristieke basiliek als prominent ijkpunt. Al meermaals in de recente historie is het gebied onderwerp geweest van discussie: mag er gebouwd worden of niet? Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) vreest dat opnieuw een strijd nodig is.

Aanleiding om de stem te verheffen zijn de woningbouwplannen voor het terrein van de voormalige Boerenbond aan Den Heuvel in Oirschot. Dat perceel is gekocht door het Wijchense bouwbedrijf Jansen. Er zijn ongeveer 250 woningen voorzien in het gebied. ,,Dat daar gebouwd wordt, is geen probleem”, vertellen Frans Adriaanse, Ton Pel en Peter van Dijk namens SBEO. ,,Maar dan alléén op het deel dat nu industriegebied is. Dus niet voorbij de grens richting Boterwijk-Oost. Daar zijn we groot tegenstander van.”

Ton Pel toont krantenartikelen van het einde van de vorige eeuw: toenmalige gedeputeerde Pieter van Geel bracht een bezoek aan Oirschot en beloofde plechtig: de Boterwijk wordt niet volgebouwd. Nu, twintig jaar later, is SBEO opnieuw op zijn hoede. ,,We werden pas recent geconfronteerd met de bouwplannen, terwijl de gemeente er al anderhalf jaar mee bezig is”, zegt Peter van Dijk. ,,Met een plan van 250 woningen, ga je zeker een stuk de wei in.”

En dat mag niet gebeuren, stelt voorzitter Frans Adriaanse. ,,Dit is een bijzonder gebied. Het heeft niet de formele status van beschermd dorpsgezicht, maar het is wel op allerlei andere manieren beschermd. Als je als Oirschot waarde hecht aan je identiteit, je erfgoed, je monumentale en groene karakter, dan moet je niet gaan bouwen in Boterwijk-Oost.”

Op zoek naar balans

Wethouder Piet Machielsen heeft inmiddels met SBEO over dit onderwerp gesproken. Hij benadrukt dat er nog niets definitief is. De gemeente is breed op zoek naar woningbouwlocaties om zo te kunnen voldoen aan de opgave om tot 2030 1600 huizen te kunnen bouwen. ,,Samen met de ontwikkelaar en andere betrokken partijen wordt onderzocht wat de mogelijkheden op die locatie zijn”, zegt Machielsen. ,,Wat daaruit gaat komen, weet ik nog niet. Je moet op zoek naar de balans. Om het economisch te laten landen, hebben woningbouwplannen een bepaald volume nodig. De vraag is of dat hier haalbaar is. Ook de gemeenteraad kijkt straks mee.”