Op de camping in Luyksgestel is de lol er af

In de Kempen is het normaal gesproken goed toeven, maar op camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel is de lol er sinds zondag wel vanaf. De boodschap dat de camping gaat sluiten, is ingeslagen als een bom. Bijna driehonderd caravanhouders en 31 eigenaren van recreatiewoningen vragen zich af hoe het nu verder moet. De nieuwe eigenaar, Werkconsult Beheer, heeft andere plannen.

De caravans zijn eigendom van de gebruikers, de grond niet. Zij worden geacht hun bezit te ontmantelen, zoals dat heet. Iets directer gezegd betekent dat dat ze de boel moeten afbreken, wellicht ergens opslaan, maar in ieder geval naar een andere plek brengen. Op zijn best valt er elders van het materiaal nog een bruikbaar chalet in elkaar te zetten.

Die keuze hebben de woning-eigenaren tot hun verdriet niet. Zij 'mogen' blijven zitten en zien hun naaste omgeving veranderen. Van de vertrouwde camping blijft niets over. Er zijn vage plannen voor een hotel en woningen voor een brede doelgroep: kenniswerkers, studenten en zij die zorg nodig hebben. In de tussenperiode mag de nieuwe eigenaar van de gemeente drie jaar tweehonderd à driehonderd units plaatsen voor arbeidsmigranten.

Kortom: de ene groep bewoners moet verkassen, de andere krijgt straks vanaf zijn terras een uitzicht op meer dan tweehonderd noodunits met migranten. Dat is wel even wat anders dan 'de leukste camping van Brabant', waar De Zwarte Bergen bezoekers bij de ingang mee begroet.

Al deze betrokkenen gaan er financieel op achteruit. Te verkopen vallen de chalets en caravans nauwelijks, want ze moeten weg. De woningeigenaren meenden eigendom te hebben op een recreatiepark, maar met fundamenten van gedemonteerde caravans en her en der geplaatste noodunits mag het die naam straks niet meer hebben. De waarde van zo'n woning was tot voor kort tussen de anderhalf à twee ton. Wat die prijs gaat doen, laat zich raden. De kapitaalvernietiging op een park met deze omvang gaat in de papieren lopen, en circa driehonderd betrokkenen zijn daarvan de dupe.

Om het nog erger te maken: de vorige eigenaar heeft de bewoners op het hart gedrukt vooral tijdig de staanplaatsgelden voor volgend jaar te betalen, enkele duizenden euro's. Velen hebben dat gedaan. Troostelozer kan de omgeving straks niet zijn, als de grote uittocht eenmaal op gang komt. Een tamelijk slechte prijs-kwaliteitsverhouding, zouden de kenners zeggen.