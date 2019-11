Op Natuurwerkdag iets terug doen voor de natuur

VELDHOVEN / BERGEIJK - In heel het land werken zaterdag vrijwilligers in de natuur tijdens de Natuurwerkdag. In Veldhoven worden wilgen geknot terwijl in Weebosch een houtwal wordt aangelegd.

de Natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen. Vorig jaar werd met ruim vijftienduizend deelnemers een record geboekt. Het doel van de dag is om mensen te stimuleren om samen groen vrijwilligerswerk te doen. Dat beaamt ook Berno Nieuwenhuizen van het IVN Bergeijk Eersel. ,,We hopen hiermee dat mensen warm lopen om dit werk vaker te doen. Organisaties als Natuurmonumenten leunen op vrijwilligers.”

Hij is zaterdag met een groep vrijwilligers aan het werk op een perceel grond van de gemeente Bergeijk aan de Lindendreef in Weebosch. ,,Je komt er nooit vanaf", zegt Jan Antonis uit Bergeijk als hij Theo van Eeten met een takkenschaar in gevecht ziet met een vogelkers. De inwoner van Westerhoven is met zijn echtgenote Martha voor het eerst van de partij op de Natuurwerkdag. ,,We wandelen en fietsen hier veel en genieten van de natuur. Nu willen we daarvoor iets terug doen.” Er wordt flink gesnoeid in het heidelandschap. ,,We willen het landschap open houden en er staan hier al genoeg bomen. We halen er vooral vogelkers uit, maar ook sporkehout en zaailingen van de berk”, legt Harrie Brouwers uit die namens de gemeente aanwezig is.





De takken worden verwerkt in een houtwal die slingerend is aangelegd langs een mountainbikeroute. ,,De houtwal slingert als een slang. Daarvoor is gekozen omdat de gladde slang in dit gebied voorkomt”, weet Brouwers. De houtwal dient als schuilplaats voor insecten, hagedissen en zoogdieren. Het biedt hen warmte en bescherming. Nieuwenhuizen: ,,Voorheen legden we losse broedhopen neer. Nu zetten we iets neer dat tastbaar blijft voor de vrijwilligers.” Gaandeweg krijgt de 25 meter lange takkenwal vorm als de vrijwilligers de ruimtes tussen de acaciahouten palen met takken opvullen. Links en rechts wordt er ook een boomstam in gelegd. ,,In de stammen boren we een insectenhotel voor wilde bijen en sluipwespen. Die bestrijden straks de processierups”, legt Nieuwenhuizen uit.