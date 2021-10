Op papier al groen licht voor extra parkeerterrein bij 't Hof in Bergeijk

BERGEIJK - Parkeren blijft een hekel punt in het Bergeijkse centrum. Over een nieuw parkeerterrein aan de rand van ‘t Hof kon de gemeenteraad onlangs nog geen besluit nemen. Toch is al zo goed als duidelijk dat de Bergeijkse politiek niet voor de komst van de 30 extra parkeerplaatsen gaat liggen.

Althans, de twee coalitiepartijen VVD en CDA gaan dat vrijwel zeker niet doen. Dat bleek vorige week tijdens de raadsvergadering. Het CDA zag alleen maar voordelen in het aanleggen van het nieuwe parkeerterrein. ,,De parkeerplaatsen kunnen de ervaren parkeerdruk verminderen. Het zal ook het aantal verkeersbewegingen in het centrum reduceren en daarmee de veiligheid ten goede komen”, aldus Henk Sengers (CDA).

Het plan heeft een link met de beoogde komst van een nieuw, groot filiaal van de Albert Heijn op ‘t Hof, op het punt van de ‘beleefde parkeerdruk’. Voor deze supermarkt zijn in het bestemmingsplan al voldoende parkeerplaatsen voorzien, dus voor de AH zelf is het parkeerterrein niet nodig.

Buffer aan rand van centrum

Maar dan is er dus dat punt van die ‘beleving’, dat zwaar weegt voor zowel college als coalitie. Op piekmomenten hebben mensen namelijk nu al het gevoel dat het dringen is om een parkeerplekje in het winkelgebied, volgens het college.

Met de nieuwe AH in het centrum zal dat gevoel alleen maar erger worden, schat wethouder Mathijs Kuijken in. ,,Daarom maken we deze buffer net buiten de rand van het winkelgebied. Daar kunnen mensen die wat langer in het centrum moeten zijn, zoals personeel, bewoners of toeristen, hun auto neerzetten”, gaf Kuijken eerder aan tegenover het ED.

Tegen kappen van bomen

De oppositie ziet de parkeerplaats liever niet op de beoogde plek: op Hof 150 en 152, waar nu nog een woning en blokhut staan. GroenLinks-PvdA hekelt het feit dat er bomen moeten wijken voor aanleg van het terrein, die mogelijk waardevol zijn.

Bovendien heeft de partij moeite met het argument om parkeerplaatsen aan te leggen “op basis van beleving in plaats van behoefte”. Samen met de Lokale Partij Bergeijk wil deze fractie onderzoeken of er ook woningbouw mogelijk is op deze locatie.

Dat Kuijken heeft beloofd zoveel als mogelijk groen te behouden is voor VVD en CDA voldoende geruststelling, zo werd duidelijk tijdens de raad. Met deze twee coalitiepartijen aan boord tekende zich op papier dus al een meerderheid af in de politiek.

Besluitvorming moet opnieuw

Dat er toch geen klap op de komst van de parkeerplaats kon worden gegeven is louter te danken aan het feit dat er in de raadsvergadering enkele raadsleden niet aanwezig waren. Daardoor staakten de stemmen (evenveel stemmen voor als tegen, red.). De stemming moet dus in de eerstvolgende raadsvergadering (2 november) worden overgedaan.

Als de raad (of in ieder geval de coalitie) dan weer compleet is, dan is de kans groot dat alsnog groen licht wordt gegeven.