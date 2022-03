Op weg naar een netwerk van groene deelauto’s in de Kempen

Op een interessepeiling in de Kempen reageerden 550 mensen, vooral uit Oirschot en Eersel. Tachtig procent vond het zo interessant dat ze vroeg of laat mee willen doen. In Eersel zijn nu twee deel-Hyundai Kona’s beschikbaar: bij de laadpalen van de Kraanvogel en de Kerkebogten. Het project is een samenwerking van KempenEnergie en OnzeAuto. Gemeente Eersel ondersteunt het van harte.

Te veel gedoe

Bram Veldhuis van OnzeAuto legt uit: ,,Veel mensen beseffen niet hoeveel ze kwijt zijn aan maandkosten voor hun (tweede) auto. Als je op de website van de ANWB je kenteken invult, zie je wat je auto kost. Zelfs bij een auto van tien jaar oud is dat meestal meer dan vierhonderd euro per maand. Van garagehouders horen we steeds vaker dat mensen die komen voor een APK of een beurt maar duizend kilometer hebben gereden. Moet je kijken wat je dan aan vaste kosten betaalt!” Kostenoverweging is dus een reden om te kiezen voor een elektrische deelauto, of omdat mensen milieuvriendelijk willen zijn. Anderen vinden een eigen auto hebben te veel gedoe: onderhoud, nieuwe banden, verzekering afsluiten.

Quote Je kunt elkaar in de groepsapp erop aanspreken als een auto niet netjes, of niet opgeladen is achtergela­ten

Projectleider deelauto’s van KempenEnergie Jan van Tiggelen koos voor OnzeAuto omdat zij, in tegenstelling tot andere aanbieders, werken met besloten groepen. ,,Dat bevordert het gevoel van eigenaarschap. Het is vergelijkbaar met hoe mensen met onze collectieve zonnedaken meedoen.” In elke groep zit wel een ambassadeur die de auto af en toe naar de wasstraat brengt. Je kunt elkaar in de groepsapp erop aanspreken als een auto niet netjes, of niet opgeladen is achtergelaten. Reserveren, openen en sluiten van de auto gaat ook met een app.

Quote Met de explosie van benzine­prij­zen, verwacht KempenEner­gie een flinke aanwas van deelnemers

Er zijn vier verschillende abonnementen. Veldhuis: ,, Bijna alle mensen beginnen met een introductieabonnement voor twee of drie maanden. Als het bevalt, doen ze de eigen auto de deur uit. Per auto zijn zeven of acht deelnemers. Laden is gratis, dat zit in het uurtarief. Met de explosie van benzineprijzen, verwacht KempenEnergie een flinke aanwas. Gekozen is voor Kona’s in verband met de prijs, de grote actieradius van ruim vierhonderd kilometer, en de ruimte. Wethouder Beex is zelf enthousiast Kona-rijder. ,,In 25 minuten aan de snellader is-ie weer vol.”

Deelnemer Rob van den Boom wil de deelauto vooral gebruiken als het slecht weer is. ,,Als ik ’m niet gebruik dan kost het mij niets. De deelauto bij de Kraanvogel is vijf minuten lopen voor mij.” Veldhuis: ,,Als er in Eersel acht tot tien auto’s staan dan geldt dat voor iedereen.”