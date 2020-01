Op zoek naar het geheim van een goed huwelijk bij 50 en 60 jaar getrouwden in Bergeijk

Met 55 gouden en diamanten paren (respectievelijk 50 en 60 jaar getrouwd) zit gemeenschapshuis Terlo in Bergeijk gezellig vol. En dan is de helft van de 50 jaar gehuwden nog geeneens aanwezig. Hier zit blijkbaar een generatie die het recept van een gelukkig huwelijk nog kent. Want laten we wel wezen: als de gemeente Bergeijk over vijftig jaar nog zo'n bijeenkomst organiseert voor de huwelijksparen van 2019 die een halve eeuw met elkaar hebben volgemaakt, is deze zaal bijna leeg. Wat is het geheim?