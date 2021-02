Opeens zat er een gat in de weg in Lage Mierde: ‘je ruikt de rioollucht’

Jongeren maken zich hard voor woning in eigen dorp; Bladelse model vindt ook gehoor in regio

17 februari BLADEL - Het is voor jongeren bijna onmogelijk om in hun dorp aan een huis te komen. Verhuizen naar elders lijkt vaak de enige optie. Genoeg, vindt de Bladelse groep Jongeren In Nood. Er moet eindelijk garen op de klos. In no time sloten 100 jongeren zich aan. Inmiddels willen steeds meer jongeren uit de regio alles weten van het ‘Bladelse model’.