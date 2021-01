Open Bedrijven Dag in de Kempen gaat digitaal

KEMPEN - Aanstaande zaterdag zouden tientallen Kempische bedrijven hun deuren open zetten, vooral voor potentiële werknemers. Deze jaarlijkse Open Bedrijven Dag is een van de manieren waarop Werken in de Kempen haar doel wil bereiken: lokale mensen aan een baan in de regio helpen. Maar dit jaar moet het allemaal digitaal.

Zeven jaar geleden begon Lieke van Loon haar onderneming Werken in de Kempen in Hapert, als uitzendbureau. Het groeide al snel uit naar een platform waar Kempische werkgevers en werkzoekenden elkaar konden vinden. ,,We tellen nu meer dan duizend geslaagde contacten”, zegt ze.

Quote Hard werken, no nonsense en je kunt op de fiets naar je werk Lieke van Loon

,,We richten ons op de Kempen. De bedrijfscultuur in onze regio is herkenbaar. Hard werken, no nonsense en je kunt op de fiets naar je werk”, beschrijft ze het werkgebied. Zelf biedt ze inmiddels werk aan eenentwintig mensen. ,,Ondanks de coronacrisis blijft er groei, zowel bij werkzoekenden als aan de vacaturekant. Vooral in de bouw, techniek, logistiek en bij onlinebedrijven is veel werk.”

Accountmanager Sem van den Borne leidt de organisatie van de Open Bedrijven Dag 2021. Alles wordt digitaal met 360 graden fotografie en een eigen website: ,,Achter de foto’s komt een interactieve laag, met filmpjes en teksten. De bezoeker kan zo eigen keuzes maken en de gewenste informatie zoeken.”

Quote De website blijft het hele jaar online. Gasten kunnen op elk moment kijken Sem van den Borne

Vijfentwintig bedrijven hebben zich al aangemeld. Ze leveren zelf materiaal aan. Werken in de Kempen zorgt ervoor dat het uitnodigend op de site ‘openbedrijvendag.nl’ komt te staan. Van den Borne is nu al enthousiast: ,,Een open dag is een momentopname. De website blijft het hele jaar online. Gasten kunnen op elk moment kijken.”

,,Deze digitale versie is een visitekaartje voor elk bedrijf”, vindt Lieke van Loon, ,,Maar ik hoop toch wel dat het in 2022 weer fysiek kan. Open Bedrijven Dagen hebben ook een maatschappelijke functie.”

De site gaat op zaterdag 27 maart de lucht in. Op die dag kunnen bezoekers via een videochatfunctie contact leggen met de bedrijven zelf. Ook het onderwijs loopt warm voor dit concept, ontdekte Sem van den Borne. Ze gaan de site gebruiken bij hun beroepsoriëntatie, zegt hij. Bedrijven die nog interesse hebben, kunnen zich melden bij Werken in de Kempen. De aftrap van digitale Open Bedrijven Dag is vrijdag 26 maart ’s avonds met een digitale Kempenquiz.