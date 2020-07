Openluchttheater in Luyksgestel helemaal opgeknapt

Het openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel ligt in het coronatijdperk ook grotendeels ‘op z’n gat’. De voorstellingen zijn beperkt tot slechts een paar. Het is afwachten of er nog meer in het vat zit. Toch was er de afgelopen tijd veel activiteit in het bostheater. Niet van publiek, artiesten of andere ‘druktemakers’ maar van de vrijwilligers. Zij pakten gezamenlijk het binnenste gedeelte van het horecagebouw aan om dat logischer te kunnen gebruiken en een natuurlijke uitstraling te geven. Zo vormen bar, podium en bos een groen geheel. Afgelopen vrijdagavond vond de heropening plaats.

De onthulling van het opgefriste binnen terras was exclusief voor de 25 vrijwilligers van het openluchttheater. Na het klaren van de klussen mogen zij – terecht – als eerste van de nieuwe, frisse sfeer en een barbecue proeven.

Proosten

Maar eerst pakt de voorzitter van openluchttheater De Hunnebergen Toon Loomans (61) nog even het woord om in een paar A4'tjes alle karweien langs te lopen en met de medewerkers te proosten op al het moois.

Loomans vertelt enthousiast over het resultaat van zijn groep. Zo heeft het gebouw na de facelift een aantal bijzondere eigenschappen gekregen. ,,Het blad van de bar en de rekken daarachter hebben de vrijwilligers zelf uit een oude eikenboom – die we gekregen hadden – gezaagd. Op de groengeverfde linkerzijwand zijn met honderden boomschijven muurschilderingen gemaakt.” Hij vervolgt: ,,Sinds januari zijn we aan het opknappen. De vloer heeft andere klinkers gekregen, er is een apart loket voor leeggoed en alles is geschilderd. De ruimte is nu sfeervol, functioneel en past bij dit theater”, zegt hij niet zonder trots.

Levensader

De penningmeester Albert-Jan Kuiper (55) knikt bevestigend als Loomans uitlegt, dat de barinkomsten de levensader van het theater is. ,,Hier moet het goed lopen. De entreegelden voor de artiesten moeten kostendekkend zijn. De horeca hier is dan de buffer om tegenvallers mee op te vangen en spaarpotje.”

Vrijwilliger Jan Loomans (71), Toon’s broer, heeft de nieuwe verlichting van het ‘huis’ voor zijn rekening genomen. ,,Ik kreeg een partij oude gaslampen die waarschijnlijk in een stal hingen.” De voormalige elektricien die sinds twee jaar in het theater hobbyt leefde zich helemaal uit in zijn passie. ,,Ik heb de kappen flink gepoetst en omgebouwd van 400 watt naar 220 volt. Binnenin zitten nieuwe fittingen die je kunt dimmen. Na het leggen van de leidingen ben ik met de lampen de steiger opgekropen en heb ze met kettingen aan het plafond gehangen. Ik kan hier goed mijn ei kwijt.”