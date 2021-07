Opgetogen om elkaar weer te zien bij ‘aandoenlijke’ kunstmarkt in Eersel

Het evenement is vooral druk bezocht door enthousiaste dorpsgenoten, die hun museum een warm hart toedragen, maar ook door mensen van buiten. Via een looproute maken bezoekers kennis met kunst van velerlei materialen van de ruim dertig kraamhouders die in de museumtuin staan. Voor veel van de kunstenaars is het een uit de hand gelopen hobby.

,,Het was van tevoren nog best spannend geweest”, vertelt medeorganisator Riny Bullens. Het evenement zou eerst een week eerder plaatsvinden, maar in verband met het gedoe met de vergunning rond de coronamaatregelen werd het op het laatste moment verzet naar 3 juli. Kraamhouders moesten worden verwittigd en de promotie aangepast.

Quote We hebben er alles aan gedaan om niet de prik van de cola te halen Ine Keeris en Jan Karsmakers, Volksuniversiteit De Kempen

Van die stress is deze dag echter weinig te merken. Mensen zitten gezellig aan de koffie met lekkers. De kruidentuin met beelden van Luc Verhaart wordt druk bezocht. Het bekende Kempische duo Kevin en Lindsay treedt op met meerstemmige zang en gitaarmuziek op een prettig volume.

Aandoenlijk

Vrijwilligers, bezoekers en kraamhouders, iedereen is na een jaar afwezigheid opgetogen om elkaar weer te ontmoeten. Addy Verdonkschot, één van de vrijwilligers: ,,Ik vind dit wel een aandoenlijk evenement. Vanochtend zijn de kramen opgezet door zo’n zes a zeven oudere vrijwilligers. Na de koffie uiteraard.”

Ine Keeris en Jan Karsmakers van Volksuniversiteit de Kempen hebben het dit jaar iets bescheiden aangepakt. ,,We promoten hier vooral de creatieve vakken. Tegelijkertijd willen we mensen verleiden om naar onze website te gaan. Vorig jaar kwam veel in de ijskast te staan. We hebben er alles aan gedaan om niet de prik van de cola te halen.”

In de museumboerderij loopt de expositie ‘Zestig jaar muziek in de Kempen’. Daarbij wordt er tien weken lang elke zondagmiddag buiten of onder de tenten één thema uitgelicht middels een inleiding over de muziek, en vervolgens wordt er live gespeeld.