Opgravingen in Hulsel: ‘Daar liep de weg en daar heeft een woning gestaan’

,,Daar liep de weg en daar heeft een woning gestaan,” wijst Jesse Braiek van het archeologische bedrijf Transec. Waar hij wijst is een duidelijk donkere verkleuring te zien van zo’n drie meter breed die iets oostelijker loopt dan de huidige kerkweg. Het dorp Hulsel, dat in 1976 al het 1100-jarig bestaan vierde, was in de vroege middeleeuwen al een nederzetting. Aan de nu opgegraven sporen te zien kwamen op de plek waar de oude kerk stond, die honderddertig jaar terug afbrandde, de oude en de huidige kerkweg bij elkaar.

Prijs met de metaaldetector

Sporen uit de zesde en zevende eeuw

De lokale geschiedeniskenner Cor van der Heijden weet dat de Hulselse sporen per definitie waardevol zijn. ,,Nabij deze vindplaats zijn eerder sporen gevonden van een nederzetting uit de Merovingische tijd,” legt hij uit. ,,We hebben het dan over de zesde en zevende eeuw, een periode dat er nog niet aan geschiedschrijving gedaan werd. Daarom moeten we het hebben van dit soort onderzoeken.”

Professor Nico Roijmans van de Universiteit van Amsterdam, die in de negentiger jaren samen met Frans Theuws veel opgravingen in Brabant begeleidde, kan de waarde van de Hulselse opgravingen wel inschatten. In zijn publicatie Land and Anchestors gaat hij in op de sporen uit de vroege middeleeuwen die in Zuid-Nederland, zoals in Hulsel, waargenomen zijn. Cor van der Heijden gaat er van uit dat er in de zesde en zevende eeuw nog slechts sprake was van enkele woningen in Hulsel, terwijl de nabijgelegen kerk, waarvan het grondplan nog zichtbaar is, van een latere periode is.