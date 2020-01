Opknapbeurt en uitkijktoren voor Cartierheide in Eersel en Bladel

De colleges van Bladel en Eersel willen voor de upgrade van het heidegebied-die op het grondgebied van beide gemeenten ligt-de handen ineenslaan. Zij zijn van plan hier elk zo’n 3 ton in te investeren. Het resterende deel (3 ton) van het benodigde budget van 9 ton moet komen uit de Brainport Regio Deal. Dit is een financiële regeling van het kabinet die bedoeld is om de Brainportregio-waaronder de Kempen- een impuls te geven.

Belevingsroutes

De twee gemeentes willen de fiets-en wandelpaden op de Cartierheide gaan vernieuwen, en een mindervalidenpad gaan aanleggen. Een ander onderdeel van het project is de ontwikkeling van belevingsroutes in het gebied. Kers op de taart is de bouw van een recreatieve uitkijktoren, die uitzicht biedt over de heide.

De nieuwe toren moet onderdeel worden van de Torenroute-die Nederland en België verbindt via een 150 kilometer lange fietsroute door de grensgemeenten. De verbinding loopt via diverse uitkijktorens en uitkijkpunten.

De toren stond hoog op het verlanglijstje van met name de ondernemers in de Eerselse toeristische sector. Lange tijd was het onzeker of deze er ook zou komen, omdat over de financiering van de toren een politiek gevecht ontstond tussen de oppositie-en coalitiepartijen in de Eerselse gemeenteraad.

Verduurzaming zwembad

Het college had aanvankelijk het voornemen om eenmalig vier ton storten in een speciale reserve voor de toeristensector, om onder andere de toren (prijskaartje: 3 ton) uit te kunnen betalen. Maar daar staken oppositiepartijen CDA, PvdA-GroenLinks, Kernbeleid en D66 tijdens de begrotingsbehandeling een stokje voor. Zij zagen liever dat dit bedrag zou worden besteed aan verduurzaming van zwembad de Albatros in Eersel.