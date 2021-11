Opknapbeurt voor veel Bergeijkse schoolgebouwen, de Weebosch behoudt school

BERGEIJK - Veel Bergeijkse schoolgebouwen gaan de komende jaren op de schop voor een opknapbeurt, zoals de Beatrixschool in Bergeijk. Die laatste school gaat fuseren met De Zonnesteen, zo is opgenomen in het gemeentelijk huisvestingsplan voor scholen.

De Beatrixschool wordt op korte termijn gerenoveerd: uitvoering start naar verwachting in 2023. Onder meer de verouderde buitenkant van de school en de klimaatregeling moeten onder de loep worden genomen.

De eveneens Bergeijkse basisschool De Regenboog volgt dan in 2025: ook dit pand krijgt een opknapbeurt, om te kunnen anticiperen op de leerlinggroei die zij de komende jaren verwacht.

Toekomst schooltje in de Weebosch

Andere scholen die op de langere termijn onder handen worden genomen zijn de Sint Gerardus in Weebosch (in 2028), Beisterveld in Bergeijk (in 2027) en de Sint Willibrordus in Riethoven (2029). Voor dat laatste pand wordt ook onderzocht of nieuwbouw op een andere locatie een optie is. De gemeente neemt bij de renovaties een deel van de kosten op zich.

Een heet hangijzer dat ook in het plan ter sprake komt is de toekomst van de Gerardusschool in de Weebosch. In 2012 dreigde nog sluiting voor de school, omdat die te klein werd. De gemeente en schoolbestuur SKOzoK hebben nu afgesproken dat de school in principe behouden moet blijven.

Met (geringe) groei uit de gevarenzone

Althans, zolang het toch al geringe aantal van 48 leerlingen dat de school nu telt niet onder een kritische ondergrens (onder de 35 leerlingen) duikt. Maar ook als dat gebeurt wordt er nog vier jaar lang aangekeken hoe de school zich ontwikkelt qua leerlingaantal. Mocht de school in die periode weer groeien, dan is de Gerardusschool uit de gevarenzone.

De dorpsschool gaat aan de slag met een ‘innovatief onderwijsconcept’, zodat het leerlingen uit eigen dorp - en mogelijk ook daarbuiten - kan blijven trekken. Hoe die didactische methode er precies gaat uitzien is nog niet bekend.

Prikkelarme omgeving

Er wordt daarbij gebruik gemaakt van kwaliteiten die de Gerardusschool nu al heeft, aldus wethouder Marko van Dalen. ,,De school is door zijn kleinere klassen, en ligging in het groen geschikt voor leerlingen die individuele begeleiding en een prikkelarme omgeving nodig hebben. Leerlingen die gevoelig zijn voor prikkels op een gewone school kunnen hier wel op hun plek zijn.”

De pedagogische samenwerking van scholen met kinderopvang moet tevens verder worden verstevigd, stelt het college voor. ,,En het Centrum voor Jeugd en Gezin is ook bij deze samenwerking betrokken, zodat er qua zorgaanbod aan kinderen voldoende afstemming is tussen partijen.”

Kinderopvang in de basisschool?

Waar dat nu nog niet het geval is, kan de kinderopvang wellicht een plek krijgen in de basisschool. Maar dat is geen must, volgens Van Dalen. ,,Als een school toch gerenoveerd wordt, kan daar naar gekeken worden. Maar het moet voor een kinderopvangorganisatie ook rendabel zijn om een nieuwe locatie te openen of te verhuizen.”

De fracties van de Bergeijkse gemeenteraad besluiten eind november of zij akkoord gaan met het huisvestingsplan.

