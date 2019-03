Opmerkelijk ongeluk in Bergeijk: auto gelanceerd door berg asfalt

Minister De Jonge niet naar Oirschot en Someren vanwege situatie in Utrecht

15:13 OIRSCHOT/SOMEREN - Het bezoek van minister Hugo de Jonge aan twee CDA-bijeenkomsten in Oirschot en Someren is afgelast vanwege de situatie in Utrecht. De bijeenkomst in Someren gaat niet door, die in Oirschot krijgt een aangepast en niet-politiek karakter.