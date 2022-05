Opnieuw arrestatie in zaak Kempische drugsbende, anderen overgebracht vanuit Spanje

Zand, water en takken, meer heeft een kind niet nodig; speelbos Bladel al tien jaar een succes

BLADEL - Dat moet in Bladel ook kunnen, dachten Luciën Panken, Ron Hoskens en Toon Hendriks na een bezoek aan het speelbos bij de Bosschuur in Wintelre. Inmiddels kunnen kinderen zich al tien jaar uitleven in speelbos ’t Slingerpèdje in Bladel. ,,Er is altijd volk.’’

16 mei