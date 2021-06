Opnieuw vertraging in privatisering tennisclub Fidote in Middelbeers

MIDDELBEERS - Eindelijk leek er een doorbraak in het jarenlange proces rond de privatisering van Tennisvereniging Fidote in Middelbeers. Maar het volledig uitgewerkte voorstel aan de Oirschotse raad, werd krap anderhalf uur voor de vergadering weer van tafel gehaald. Fidote was nog helemaal niet akkoord.

Het is de bedoeling, al enkele jaren, dat met iedere buitensportvereniging in de gemeente Oirschot nieuwe afspraken worden gemaakt over het subsidiebeleid, huurtarieven, achterstallig onderhoud aan de verschillende sportaccommodaties of het eventueel privatiseren van een vereniging. Het zogenaamde Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud (OSMO), een eenduidig beleid voor de buitensportaccommodaties in Oirschot.

Tennisvereniging Fidote maakt gebruik van sportpark De Klep in Middelbeers en heeft al lange tijd de wens om te privatiseren. Het eigendom van de zes smashcourtbanen, sporttechnische inrichting, gebouwen, beplantingen en verhardingen gaat dan van de gemeente over naar Fidote als private partij. Daardoor wordt de vereniging verantwoordelijk voor al het onderhoud en alle renovaties.

‘Er is een exploitatieberekening gemaakt voor het tennispark van Fidote', staat te lezen in het oorspronkelijke raadsvoorstel. ‘Op basis hiervan is een berekening gemaakt voor een reële vergoeding aan de tennisclub: een privatiseringsbudget van 264.000 eurowaar Fidote akkoord mee gaat'.

Voorstel van de agenda

Toch besloot de gemeenteraad het voorstel niet te bespreken. Anderhalf uur voor aanvang van de raadsvergadering ontvingen de raadsleden een mail met een opmerkelijke informatiebrief. Fidote bleek helemaal niet akkoord met het voorstel. Of het moest van de agenda worden gehaald, of er werd wel over gestemd en dan later nog met Fidote doorgesproken.

,,Schunnig", noemde Corine van Overdijk (VVD) de gang van zaken. ,,Ik ben erg ontstemd over dit proces.” Om zich te scharen achter Arnold de Vries van Sociaal Progressief Oirschot die om een toelichting van de wethouder verzocht.

Wethouder Langens moest met pijn in het hart erkennen dat er ‘toch weer ruis op de communicatielijn’ had gezeten. ,,Tot vorige week dachten we resultaat te hebben geboekt met Fidote. Maar ze zijn het met name niet eens over het punt over meerkosten.”

Extra tennisbanen en duurdere toplaag

Dat blijkt te gaan over het terugbetalen van de meerkosten voor de aanleg van twee extra tennisbanen en een duurdere toplaag van de banen. Die zijn deels verrekend in de huur die de club betaald aan de gemeente. Daar blijkt nog een deel van te resteren na betaling van de achterstallige huur, wat door Fidote betaald zou moeten worden.

Of zij deze kosten ‘jaarlijks wil blijven betalen, of dat het totaalbedrag wordt verrekend met het privatiseringsbudget', wordt nu dus opnieuw onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de tennisclub. Pas daarna komt een nieuw, wel door alle partijen overeengekomen raadsvoorstel weer op de agenda.