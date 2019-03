Oppositie Bergeijk blij: Geen arbeidsmigranten op camping

De LPB onderschrijft het belang van huisvesting voor migranten. ,,Wij streven ook naar goede huisvesting voor deze doelgroep. Dat is precies de reden waarom wij tegen huisvesting zijn op de Zwarte Bergen", zegt raadslid Sonja Wagemans. Haar partij is blij dat de plannen van Werkconsult om arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen te huisvesten van de baan zijn. ,,Gelukkig is er eindelijk geluisterd naar de weerstand onder de inwoners van onze gemeente. De campagne die onze partij samen met de inwoners gevoerd heeft, heeft geholpen.”

Haar partij heeft contact gehad met het college. De LPB zou afzien van inzage in het dossier de Zwarte Bergen als het college de toezegging doet geen huisvesting van migranten op de Zwarte Bergen toe te staan. ,,Hier is nog geen reactie op gekomen", zegt zij. ,,Maar mocht blijken dat er dus inderdaad geen arbeidsmigranten komen zoals we nu horen, dan zullen we het inzageverzoek intrekken.” De partij wil los daarvan een grondige evaluatie houden over het hele proces.