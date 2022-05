Oppositie Oirschot is licht zuur, maar wel akkoord met coalitieplannen

Geen ‘hoogdravende plannen of drastische koerswijzigingen’ maar ‘doorpakken’, lichtte fractievoorzitter Paul van den Biggelaar van De Gewon Man nogmaals toe. ,,De plannen die in de vorige periode zijn gemaakt, gaan we uitvoeren.”

,,Een gemiste kans”, vond Els Claassen van Dorpsvisie de keuze van De Gewone Man om niet met haar partij in zee te gaan. ,,Gelukkig zie ik wel veel van ons partijprogramma terug in het akkoord. Verder is er niks nieuws onder de zon, wij kunnen hier prima mee leven.”

Quote In plaats van los te komen van het ons-kent-ons-cultuurtje, hadden we kunnen zoeken naar de beste wethouders Marienette Wemelsfelder, D66 Oirschot

Marienette Wemelsfelder van D66 was net een graadje zuurder: ,,Het is voor ons een grote teleurstelling dat er is gekozen om terug te keren naar een coalitie-oppositie-situatie in plaats van het raadsbrede akkoord waarmee we hiervoor werkten”, vond zij. ,,Het dualistisch werken (waarbij de raad het college kritisch controleert, red.) was daar duidelijker en werkte beter.”

Verder vond ze het een verkeerde keuze van de coalitiepartijen om wethouders uit eigen kring naar voren te schuiven. ,,In plaats van los te komen van het ons-kent-ons-cultuurtje, hadden we kunnen zoeken naar de beste wethouders. Ik spreek de hoop uit dat de coalitiepartijen ook kritisch naar het college blijven kijken.”

‘Geen dichtgetimmerde plannen’

Pieter van Loon van Sociaal Progressief Oirschot constateerde een vrij globaal akkoord. ,,Ik vraag dan ook vast aan het nieuwe college om straks met voorstellen te komen waar we over mee kunnen praten en die nog niet dichtgetimmerd zijn.”

En hij vroeg nog expliciet aandacht voor het sociaal domein. ,,Het gaat niet alleen om het geld, maar om de mensen.” Daarom wilde hij ook nog benadrukken dat landelijk juist wordt ingezet op de bouw van sociale huurwoningen, ‘maar dat zien we niet terug in dit akkoord’.

Daar kon Van den Biggelaar wel duidelijkheid in verschaffen: ,,We hebben als gemeenteraad vorig jaar unaniem ingestemd met het Actieplan Wonen, waarin we hebben afgesproken hoeveel sociale huurwoningen we willen bouwen.”

Goed personeel

Maar een van de belangrijkste opgaves voor de nieuwe coalitie én gemeenteraad - want de partijen benadrukken vooral het ‘samen werken aan Oirschot’ - zal het verstevigen van de gemeentelijke organisatie zijn. ,,Er zijn intern veel ideeën over hoe we goed gekwalificeerd personeel kunnen krijgen”, zei Van den Biggelaar.

,,Maar dat zal de komende vier jaar voor ons allemaal een grote opgave blijven. Onze ambitie is om de organisatie sterker te laten worden.”

Van Loon vond dat het akkoord te weinig visie uitstraalde, zodat SPO niet in wilde stemmen met het akkoord. De rest van de raad was vooral erg benieuwd naar de uitwerking van het college-akkoord.

Daarna konden ook Ad van Beek, Joep van de Ven en Corine van Overdijk tot wethouders benoemd worden.