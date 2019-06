Oppositie: raad mag meer regie krijgen over herinrichting Eindhovenseweg in Steensel

EERSEL/STEENSEL - Met een budget van 1,6 miljoen op zak wil het college samen met inwoners van Steensel een ontwerp opstellen voor de herinrichting van de Eindhovenseweg, zo is opgenomen in de Voorjaarsnota. Een groot deel van de oppositie wenst meer inzicht en regie in de plannen.

Tot ergernis van oppositiepartijen CDA, PvdA-GroenLinks en Kernbeleid is er nog geen uitgewerkt plan voor de grote operatie aan de Eindhovenseweg, die de twee gescheiden delen van Steensel weer met elkaar moet verbinden. De inschatting is dat er een prijskaartje van 1,6 miljoen aan hangt. Daarvan kunnen geen potten worden gebroken, zo gaf Daan van den Broek (PvdA-GroenLinks) aan in een commissievergadering. ,,We sorteren voor op een minder ambitieus plan. Van 1,6 miljoen kun je geen rotonde realiseren.”

De gemeenteraad is daarnaast te weinig aan zet, volgens Van den Broek. ,,Nu krijgen we te horen: dit is het geld voor de stenen en hoe we die stenen leggen ziet u vanzelf wel als u er heen rijdt.”

Stuur

Wethouder Steven Kraaijeveld verzekerde de oppositiepartijen dat het plan volgens (eerder) door de raad goedgekeurde kaders zou worden uitgevoerd. Een project van het kaliber Eindhovenseweg rechtvaardigt dat de fracties meer aan het stuur zitten, alleen al omdat er veel geld mee gemoeid is, aldus Henri Wijnands (Kernbeleid).

Het CDA stelde een ,gulden middenweg’ voor: daarbij zou het –met input van inwoners samengestelde-ontwerp eerst moeten worden goedgekeurd door de raad, voordat het krediet voor het project wordt vrijgegeven. Dat ging Kraaijeveld te ver. Het schoot ook Eersel Samen Anders in het verkeerde keelgat. Er wordt zo een signaal van wantrouwen afgegeven aan de Steenselse bevolking, aldus raadslid Rik Spooren. ,,Dit is al héél lang een thema in Steensel. Nu is er een kans dat zij (de inwoners, red.) er volop mee aan de slag kunnen en dan zeggen we als raad: de teugels moeten strakker.”