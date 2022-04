Oppositie voelt zich ‘met 1-0 achter staan’: betere samenwerking in Bergeijkse politiek nog ver te zoeken

Met ruim 1500 bezoekers was het Kempenses­sie festival in Steensel druk bezocht

STEENSEL - Met een strak programma van twintig bands, afwisselend in de zaal van de Höllekes en in de bekende blauw-met-gele feesttent, gemixt met een flinke dosis vitamine zon, was de 42ste editie van Kempensessie in Steensel weer één groot feest.

18 april