Oppositie wil meer tijd voor besluit extra geld voor noodlijdende Schalm in Veldhoven

Bij de Veldhovense politieke partijen is het nieuws van de penibele financiële toestand van theater de Schalm als een bom ingeslagen, zo bleek tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering over dit dossier. De fracties buitelden over elkaar heen om te benadrukken hoe groot de meerwaarde is die het theater heeft voor de gemeente. Maar hoe diep wil de raad in de buidel tasten om het theater te behouden?