Opslagschuur uitgebrand in Hulsel, brandweer redt woonhuis

Lint van kaarsjes verbindt Luyksges­tel­na­ren

0:00 LUYKSGESTEL - Bijna vier jaar geleden veroorzaakte een hagelstorm van ongekende kracht veel schade aan de huizen in Luyksgestel. Een enor­me dorpsgezindheid maakte, dat de ravage in korte tijd plaatsmaakte voor een herboren gemeenschap onder fonkelnieuwe daken. De coronacrisis vraagt opnieuw verbondenheid van de dorpelingen. Om het vlammetje daarvoor aan te wakkeren, bedacht gemeenschapscentrum Den Eijkholt een actie met een kaartje en kaarsje die Luyksgestel zaterdagavond in het licht zette.