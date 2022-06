Opstarten basisschool in Oostelbeers naar de volgende fase nu minister akkoord is

De initiatiefnemers geven aan al een ‘positief gesprek’ te hebben gehad met scholenkoepel RBOB de Kempen waar onder andere OBS De Korenbloem in Oirschot toe behoort, zegt Maarten Smits namens De Beuk. ,,Maar voor de vakantie gaan we ook nog praten met SKOBOS over de mogelijkheid om het onderwijs van De Beuk te gaan verzorgen.”

Dat dit hele traject voor een school in Oostelbeers is gestart omdat Skobos het onderwijs in de Beerzen juist wilde concentreren op IKC De Klep in Middelbeers, doet daar niets aan af, zegt Smits. ,,Misschien willen zij nu wel met ons samenwerken omdat we een hele andere vorm van onderwijs willen bieden.”

Kind is leidend

Ze hadden de ‘luxe van een wit vel papier', noemt Smits het. ,,Wat voor school zou passend zijn bij een dorp als Oostelbeers? We zijn uitgekomen bij openbaar onderwijs waarbij het kind leidend is. We gaan dus kijken wat elk kind nodig heeft, wat zijn interesses en talenten zijn. Daar stemmen we de leerlijn op af, niet op jaargangen.”

Maar een school van enig formaat moet De Beuk wel kunnen worden, denkt Smits. ,,Nu zitten er 110 kinderen op De Beerze (de huidige basisschool in Oostelbeers, red.) en hoewel er wat magere jaren in groep 7 en 8 zitten, denken we dat we met een school van meer dan 100 leerlingen een goede levensvatbare school hebben.”

Quote We gaan kijken wat de mogelijkhe­den zijn, niet de onmogelijk­he­den Ad van Beek, Wethouder gemeente Oirschot

Donderdag gaan Smits en de andere initiatiefnemers in gesprek met de gemeente Oirschot. Met wethouder Ad van Beek zal worden gesproken over de huisvesting en met wethouder Corine van Overdijk over de visie van de school en de inhoud en vorm van het onderwijs.

Insteek van Smits is om het schoolgebouw van De Beerze in de toekomst te behouden voor Kindcentrum De Beuk. ,,Dat staat er nog helemaal niet zo lang en is op zich in prima staat. Misschien moet het her en der nog wat gemoderniseerd worden, maar dat is aan de gemeente. We hopen donderdag te horen hoe Oirschot erin staat.”

Van Beek gaf bij de gemeenteraad al aan inderdaad in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. ,,We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn, niet de onmogelijkheden", aldus de wethouder. ,,Het is hun goed recht om dit op te zetten, wij behoren het dan te faciliteren.”

Eerste schooldag

Met de toestemming van het ministerie én de bijbehorende basissubsidie van 1,5 ton is er een startpunt. ,,We koersen erop om een intentieovereenkomst met één van de scholenkoepels te sluiten, zodat we ouderavonden kunnen gaan houden en mensen ook kunnen kiezen waar ze hun kinderen naar school willen laten gaan.”

En dan moet de eerste schooldag op 1 september 2023 zeker mogelijk zijn, denkt Smits. ,,Dat kán ongelukkig uitvallen met De Klep, als die nog niet zo ver zijn, maar daar willen we niet op wachten.”

Ook omdat de nieuwbouw van De Klep nog niet zeker is, zegt Smits. ,,Er is ingestemd met het geld voor de voorbereidingen van de bouw. De gemeenteraad moet ook nog goedkeuring geven voor de totale investering.”