Optochten opnieuw geplaagd door slecht weer maar gaan wel door

EINDHOVEN - Ook maandag moet carnaval vierend Nederland rekening houden met de wind. Maar die windstoten van 60 tot 80 km/uur in Brabant zijn geen reden voor verenigingen om de optochten af te lasten. Met hier en daar een aanpassing, lijken de feestelijkheden in de regio gewoon door te gaan.

Maandagmiddag en in de eerste helft van de avond wordt volgens Weeronline opnieuw onstuimig weer verwacht. Reden voor de optocht van Dommelen om geen wagens mee te laten rijden. Ook het gevolg van prins Heerlijk gaat te voet.

CV De Roesdonkers heeft besloten om de Soerendonkse optocht een uur te vervroegen vanwege het verwachte slechte weer later op de dag. Ook in Budel-Schoot start de optocht een half uur eerder om 13.45 uur.

De optocht in Leende die zondag werd geannuleerd, gaat maandagmiddag alsnog door. ,,We hopen dat we op deze maandag veel publiek mogen begroeten om te genieten van alle pracht en praal van onze optochtdeelnemers”, schrijft De Lindse Blaos op Facebook.

De optocht van Deurne ging zondag niet door. De wagens kunnen maandag meedoen in de optocht van Deurne-Zeilberg. De Kempenoptocht in Hapert gaat maandag gewoon door. De organisatie heeft maandagochtend daartoe besloten.

De optocht in Veldhoven die door de storm werd afgelast wordt mogelijk na de carnaval ingehaald. ,,We hebben bij de deelnemers neergelegd wat zij willen. Dinsdagavond nemen we een besluit”, zegt Frank Verspaandonk, voorzitter van Stichting Organisatie Karnaval. Ook de grote optocht van de gemeente Bergeijk gaat door en mag de wagens uit de kernen verwelkomen.

De grote optocht in Eersel van CV de Buurlanders ging zondag niet door en wordt verplaatst naar 1, 21 of 22 maart. De definitieve datum is nog niet gekozen.

Ook in Someren, Bakel, en Asten gaat de optocht gewoon door. ,,Na overleg met de veiligheidsregio en enkele wagenbouwers is besloten dat we gewoon gaan starten", schrijft De Klot uit Asten op haar website. ,,Neem wel een pluutje mee, er is regen voorspeld.”

Ook de optochten in Vlierden, Handel, De Rips, Elsendorp, Spoordonk en De Mortel lijken gewoon door te gaan.

Zondag werden ook al veel optochten afgeblazen. Meer daarover lees je in dit overzicht.

Carnavalsverenigingen kunnen via mail melden of hun optocht wel of niet doorgaat

Dit artikel wordt in de loop van de dag verder aangevuld.