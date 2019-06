Oranje bevrijdingsrokje van ome Henk gaat naar Eersel

BERGEIJK/EINDHOVEN - Het oranje bevrijdingsrokje van Henk Konings (90) gaat naar museum De Acht Zaligheden in Eersel. Het is in september nog wel tijdelijk te zien op een grote bevrijdingstentoonstelling bij Eindhoven in Beeld.

Konings heeft die keuze gemaakt in samenspraak met zijn familie in Zuid-Afrika.

Henks zuster Tiny droeg het rokje tijdens de bevrijding van Eindhoven in september 1944. Er zit een band op van de Nederlandse vlag en de tekst ‘Leve de koningin'. Een Amerikaanse fotograaf zette haar destijds op de foto. De illustratie belandde op de voorpagina van het eerste tijdschrift dat de Amerikanen in Nederland uitgaven om de Nederlanders van nieuws te voorzien.

Goede plek

Tiny overleed vorig jaar. Haar kinderen Lucia en Gerard, beiden woonachtig in Zuid-Afrika, zochten een goede plek voor het rokje, dat ze altijd goed bewaard hebben. Hun ome Henk in Bergeijk nam die taak op zich. Twee weken geleden vertelde hij daarover in deze krant.

Er kwamen vier reacties met een pleidooi voor plaatsing bij een museum. Konings kiest voor Eersel, daarin gesteund door zijn familie. ,,We zijn erg trots op het rokje", zegt Henk Konings. ,,We willen echt dat het ergens te zien zal zijn. Het gezin van mijn zuster heeft, voordat het emigreerde naar Zuid-Afrika, in Eersel en Riethoven gewoond. Bovendien woon ik zelf in Bergeijk, Eersel is vlakbij. Dan kan ik er nog eens naartoe.”

Verjaardag

Zijn nichtje Lucia Sporri reageert per mail vanuit Durban, Zuid-Afrika. ‘We hebben besloten om ons bij ome Henks keuze te houden', schrijft zij. ‘En bij het advies dat het op de tentoonstelling in Eindhoven word tentoongesteld. Trouwens, 15 september is ook mijn verjaardag. Laat het daarna maar terug naar Eersel gaan.’

Hendrik van der Aalst, waarnemend conservator van De Acht Zaligheden is erg blij met de nieuwe aanwinst. ,,Leuk om te horen. Uiteraard zijn we daar erg blij mee.” Een van de andere musea, Eindhoven in Beeld, had het rokje graag getoond op een bevrijdingsexpositie die in Eindhoven vanaf 15 september gaat lopen. Ook daar wil de familie Konings graag aan meewerken. Tenslotte is de foto destijds in Eindhoven gemaakt.

Uiteindelijk naar Eersel

Van der Aalst vindt dat geen enkel probleem. ,,Als de familie dat graag wil, dan werken wij daar aan mee. Wij zijn al veel te blij dat het uiteindelijk naar Eersel komt.”

Stephen Goth, voorzitter van Eindhoven in Beeld, is ook een tevreden man. ,,Dit is goed nieuws voor Eersel, de Kempen en Eindhoven. Eindhoven in Beeld is blij met de oplossing die is gevonden. Die 15 september wordt mede dankzij de familie een top-dag.”