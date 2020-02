Organische en melodische improvisaties van klassiek jazztrio

Bij de eerste tonen van ‘Jardin’ van het trio Baldych-Courtois-Telderman vraag je je af wat je precies hoort. Er wordt geplukt aan de snaren van een strijkinstrument, zoveel is duidelijk. Maar het is te laag voor een viool, en als een cello invalt weet je dat het iets anders moet zijn. ,,Het is een renaissance-viool”, grijnst de Tilburgse pianist Rogier Telderman veelbetekenend. ,,Violist Adam Baldych uit Warschau beheerst verschillende stijlen. Hij is opgegroeid met de traditionele muziek uit het westen van Polen. Die is virtuoos en melodisch. Daarnaast heeft hij een uitgesproken klassieke bagage. Parijzenaar Vincent Courtois is net een generatie ouder dan ons tweeën. Hij komt uit een tijd dat er nauwelijks jazzopleidingen waren. Hij heeft met iedereen gespeeld uit de eigentijdse en geïmproviseerde muziek. Het is iemand die op zijn cello heel snel kan afwijken van muziek die we geschreven en afgesproken hebben. Ik zie mezelf als een verbindende schakel. Heel Nederlands eigenlijk, maar de piano is ook een instrument dat zich daar heel goed voor leent.”

Het trio kwam twee jaar geleden voor het eerst samen toen Telderman carte blanche had in een festival in Breda. Hij wilde improvisaties uitvoeren met een klassiek bezet pianotrio. ,,We spelen kamermuziek, akoestisch. In de jazz heb je het meteen over drums en bas. Het is verfrissend om eens niet met drums te werken. En we spelen niet in het stramien van thema met solo’s. Het zijn groepsstukken. We doen nu optredens buiten de geijkte jazzpodia. Zo zoeken we een ander publiek op in intieme omgevingen. De locatie doet iets met ons. Daardoor hebben we een direct contact met de mensen in de zaal, maar ook onderling.”