Orskots Dialectcafé wordt interactieve middag; ‘Dialect is niet alleen plat praten.’

Op speelse wijze willen de twee mannen het dialect van Oirschot en omstreken aan bod laten komen tijdens een gezellige middag bij café-zaal ’t Vrijthof. ,, ’t Wordt geen dikke cursus, maar wel een interactieve middag, we laten de mensen zelf iets doen”, zegt Bevers.

Bevers (68), oud-postbode, staat al meer dan dertig jaar als tonprater ‘Ciske’ op het podium en brengt daarbij in het Oirschots dialect diverse typetjes voor het voetlicht. Ook ontwikkelde hij ooit een cursus Brabants dialect. Pieter Prince (65), ook oud-postbode, heeft altijd al interesse gehad in het Oirschots dialect. In zijn werk kwam hij vaak in het buitengebied van Oirschot, bij de boeren. ,,Daar werd achter op de plaats altijd een praatje gemaakt, in het dialect. Ik vond dat zo mooi.” Als vrijwilliger organiseerde hij jarenlang vakantiekampen voor kinderen van buurtvereniging De Pullen. ,, Vijftig jaar geleden spraken alle kinderen dialect. ,,Echt hoor, allemaal. Dat is nu bijna weg, zo ontzettend jammer. Daarom zou ik zo graag ook de jeugd hier in de zaal willen krijgen.”

Quote Van collega tonpraters hoor ik vaak dat het Oirschots dialect in alle streken goed verstaan­baar is. Frans Bevers

Samen vinden ze het belangrijk dat het dialect doorgegeven wordt aan een jongere generatie. Bevers: ,,Dialect is niet alleen maar plat praten. Het is onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het geeft aan uit welke streek je komt, hoe mensen vroeger leefden en wat de gebruiken waren. Als je in Amsterdam bent, en je hoort iemand met een Brabants dialect, dan verbindt dat onmiddellijk. En wat best bijzonder is: van collega tonpraters hoor ik vaak dat het Oirschots dialect in alle streken goed verstaanbaar is. Het is een heel eigen dialect.” Prince: ,,Er is veel over ons dialect te vertellen. Zelfs in Oirschot zitten verschillen zitten in toonval, luister maar eens goed naar Beerse, Spoordonkse en Oirschots mensen.”

Twee oud-postbodes bij elkaar

Via de facebooksite ‘Oirschot zoals het was’ deed Prince een oproep om een keer iets met het Oirschots dialectmiddag te willen organiseren. Hij kreeg aardig wat respons. Bevers nam contact met hem op. Bevers: ,,En zo kwamen twee oud-postbodes bij elkaar, terwijl we elkaar niet zo heel goed kenden. We werkten in verschillende postgebieden.”

De middag bestaat uit een woordenschattest, een uitleg over spreekwoorden en gezegdes en er zijn diverse sprekers. De mensen kunnen uitgaan van een luchtige middag, waarbij eigen inbreng mogelijk is. Bevers: ,,Niets moet, het mag. Iedereen is welkom, met hierbij een extra oproep naar de jeugd.”

Ideeën genoeg

Van de heren hoeft het niet bij één middag te blijven. Prince: ,,Als de mensen het leuk vinden, organiseren we graag nog meer middagen. We hebben ideeën genoeg om een gezellige middag met dialect te vullen. Van de vroegere ambachten is zoveel te vertellen, leerlooiers, meubelmakers. Skôn toch?”

Zondag 13 februari van 14.00-16.00 uur in café-zaal ’t Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot. Opgeven kan via pieterprince@icloud.com of telefonisch via 06-55584557 of 06-25474131. Gratis entree met inachtneming van de coronamaatregelen.

Alvast een opwarmer. Wat betekenen de volgende woorden: 1. berrevoets 2. brèm bisseme 3. griesel

De antwoorden: 1. blootvoets 2. bramen 3. hark