Ossenworst nieuw streekproduct uit Dal van de Kleine Beerze: ‘Wil de bewustwording over voedsel vergroten’

De Vessemse Mieke van de Pas is initiatiefnemer van Boeren van Hier. Binnen dat concept maakt zij kaas van de melk die ze bij acht Vessemse koeien- en geitenboeren ophaalt. De kaas is op een aantal locaties in Vessem te koop. Het zuivelproduct wordt vernoemd naar de boer die de melk voor die kaas geproduceerd heeft.

,,De consument staat steeds verder af van de landbouw. Ik wil hiermee de bewustwording vergroten over voedsel, over de productie en over hoe wij hier als consument mee omgaan. Als mensen zich beter bewust zijn van wat er allemaal bij komt kijken, denk ik dat ze er ook meer waardering voor krijgen. En meer waardering voor een product zorgt ervoor dat je het minder snel verspilt.”

Meer waardering voor de boer

Ook wil ze graag meer waardering voor de boer. ,,Bij Boeren van Hier gaat het niet om het product, maar om het verhaal en de mensen achter het product. We maken kaas om de boer een gezicht te geven. Zo komt het voor mensen dichterbij. Ik hoop dat dit bijdraagt aan meer waardering voor de boer, mensen die hun hele ziel en zaligheid steken in het produceren van voedsel.”

Het kaasmaken noemt de Vessemse een hobby, zoals die vroeger ook door haar moeder is beoefend. ,,Ik ben met haar materiaal begonnen, maar sinds januari van dit jaar heb ik een nieuwe ruimte en grotere spullen. Met een tankje op een aanhanger rij ik naar de boer om er zo’n 500 liter melk te halen. Daarvan kan ik 50 à 60 kilo kaas maken.“

Maaimachines

Als ze in haar kaasmakerij aan de Hoogeloonseweg aan het werk is, kijkt ze uit op het Dal van de Kleine Beerze en op de ossen die in dit natuurgebied lopen. Door er te grazen vormen de ossen de maaimachines van het gebied. Onlangs is de eerste os geslacht waarvan Boeren van Hier onder meer de ossenworst heeft laten maken.

,,Wat hier gebeurt is een mooi onderdeel van de transitie van dit gebied die in 2007 is gestart. We zitten hier op hoge zandgronden waarin we meer water willen vasthouden. Dat draagt ook bij aan meer biodiversiteit. De Kleine Beerze meandert daarom weer en om het gebied te onderhouden lopen de ossen erop”, vertelt Theo Hendriks, projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente Eersel. Het is een beeld dat herinneringen oproept aan vervlogen tijden, maar dat hier weer realiteit is.

Eind december verkoopt Boeren van Hier borrelpakketten met kaas van Vessemse boeren en deze ossenworst. Bestellen kan via de site boerenvanhier.nl/borrelpakket.