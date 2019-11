Oud-juffen Hoogeloon voor de klas: ‘Jullie pap was een boefje’

Het grote voordeel van basisschool De Vest in Hoogeloon is tegelijk een beetje een nadeel, legt lerares Ester de Mol uit. Als het team om wat voor reden even krap in manschappen zit, kan altijd een beroep gedaan worden op de juffen Dymphie, Klazien en Anke. Ook de meesters Frans en Ad staan klaar indien nodig. Zij zijn samen al jaren met pensioen, maar wonen nog steeds in de buurt. ,,Zij, maar ook wij als team, hebben alles voor onze school over. Maar je moet ook meer investeren in jonge, nieuwe leerkrachten. Want die vormen de toekomst”, aldus lerares De Mol.