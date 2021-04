Oud-Knegselnaar Laurens Dassen over bizarre eerste dag in Tweede Kamer: ‘Het was in elk geval meteen erín’

Back to basic op de BoerenBed-cam­ping in Hooge Mierde

27 maart HOOGE MIERDE – Bij de ingang stopt de wifi en als de zon ondergaat heb je enkel nog het licht van kaarsen. ’s Morgens geen koffie uit de automaat, maar eerst het vuur aanmaken en het water koken voor je op de potkachel je bakkie kunt maken. In de tent slaap je in de bedstee en de douche is een oude zinken emmer met gaatjes erin. Op de boerderij van de BoerenBed camping is ‘back to basic’ het uitgangspunt. Vanaf dit seizoen zijn de accommodaties bij de boer ook te boeken via Roompot, je komt dan terecht op kleinschalige campings, zoals de Brabantse Hei van Johnny en Inge van Raak uit Hooge Mierde.