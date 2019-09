Oud pand in Bergeijk verwoest nadat cabrio vlam vatte, bewoners vermoeden aanslag

DE WEEBOSCH - Een oud pand in De Weebosch, vlakbij Bergeijk, is in vlammen opgegaan nadat een auto onder de carport in brand vloog. „Ik hoorde een keiharde knal en een auto met piepende banden wegrijden.”

De brand begon zondagavond iets voor middernacht bij een auto die onder de carport stond geparkeerd. Daarna vatte het dak vlam en raakte ook een tweede auto zwaar beschadigd. Al snel was de woning nauwelijks nog te redden. De brandweer is urenlang met verschillende wagens en een hoogwerker in de weer geweest om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aangrenzende woning.

Brandstichting

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk, maar er lijkt op het eerste gezicht sprake van brandstichting. Dat vermoedt ook de tienerzoon. „Ik hoorde een harde knal en een auto met piepende banden wegrijden”, vertelt hij. „Toen ik naar buiten keek, stond de BMW cabrio in brand.” Hij denkt dat iemand vuurwerk of iets dergelijks onder de auto heeft gegooid.

Volledig scherm De cabrio onder carport bij het huis in De Weebosch waar de brand startte. © Bert Jansen

Zo ver wil de politie nog niet gaan. „Het is nu te heet om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd”, aldus de officier van dienst. „Maar de omstandigheden geven in ieder geval alle reden om goed te onderzoeken of er sprake is van brandstichting. Dat zal maandagmorgen op zijn vroegst pas kunnen.”