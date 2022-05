Oud-pastoor komt met WensAmbulance nog één keer langs bij zijn parochianen: ‘Ik kan vanavond blij naar bed’

Asielzoe­kers kunnen vanaf donderdag terecht in het nood-AZC in Oirschot: ‘Bij te veel overlast stoppen we’

OIRSCHOT - Het tijdelijke asielzoekerscentrum in Oirschot mag niet tot te veel overlast leiden. Die afspraak heeft het dorpsbestuur gemaakt met het COA. Als extra inzet van politie of ambtenaren vereist is, dan stopt de noodopvang in de voormalige verslavingskliniek Rodersana na een jaar al, stelt burgemeester Judith Keijzers-Verschelling. ,,Dan is het klaar.”

