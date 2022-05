Oud-pastoor komt met WensAmbulance nog een keertje langs. ‘Ik kan vanavond blij naar bed’

Verhalen over de oorlog en tranen bij kerkdienst voor Oekraïners in Westerho­ven: ‘Het was fijn om samen te bidden’

WESTERHOVEN - Oekraïense vluchtelingen in de regio vonden troost bij elkaar en in hun geloof tijdens een kerkdienst die speciaal voor hen was georganiseerd in Westerhoven.

17 mei