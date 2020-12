Oud-wethouder Arjan van der Hout uit Bergeijk vijfde op Lijst Henk Krol

BERGEIJK - Arjan van der Hout staat vijfde op de kandidatenlijst van de Lijst Henk Krol (LHK) voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Deze oud-bestuurder is woonachtig in Bergeijk en vervult in deze gemeente nu nog de rol van commissielid voor de Lokale Partij Bergeijk.

Van der Hout-oorspronkelijk afkomstig uit Delft-is geen onbekende in de Kempische politiek. Hij was twee periodes wethouder in Bladel, eerst voor de PvdA (van 2006 tot 2014). In 2017 maakte hij voor de fractie PRO5 een korte rentree (tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018) als wethouder. Hij verving toen de opgestapte wethouder Joan Veldhuizen. Eerder was hij ook wethouder in Delft.