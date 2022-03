Oude bekende keert terug in de gemeenteraad van Eersel

Wim Spijker (1941-2022) streed vol energie en levenslust voor de rechten van mensen met een handicap

NECROLOGIE - ,,Je kunt hier zitten verpieteren in je rolstoel, of nog iets met je leven gaan doen”. Dat hoorde Aalstenaar Wim Spijker in 1990 van zijn arts. Hij was in het Bladelse verpleegtehuis opgenomen vanwege spierdystrofie, dat zijn lijf aantastte na een val door een glazen deur. Het voormalig gemeenteraadslid overleed afgelopen woensdag.

14 maart