‘Oude frisse wind’ door speelboerderij De Hooiberg in Bladel

Dat kan bijvoorbeeld in de schatkamer, die helemaal nieuw is. Samen met een fee kunnen bezoekertjes genieten van een schouwspel dat het beste te vergelijken is met een mini-Droomvlucht uit De Efteling. ,,De ballen in de ballenbak worden al spelend gereinigd’’, verklapt Frans Meijer een innovatie. ,,Kinderen dagen we uit om ballen in een gat te stoppen, vertelt hij. ,,Ze weten niet dat die bal door een buizensysteem gaat waarin ze met ultravioletlicht worden gereinigd. Ze vallen uit een onverwachte hoek weer terug in de bak.’’



Dochter Annick kon vanwege schoolverplichtingen niet bij het gesprek zijn. Ze moet nog één jaar naar de opleiding Management en Toerisme van de NHTV in Breda. Daarna is ze klaar om De Hooiberg van haar ouders over te nemen.