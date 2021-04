Oude glorie, nieuwe glans; boek over geschiedenis Sint-Jorisgilde Bergeijk

BERGEIJK - Al vanaf 1996 is er naarstig gespeurd naar de geschiedenis van het Bergeijkse Sint-Jorisgilde. In dat jaar vroeg Theo Schoenmakers als voorzitter van de Commissie Representatie van het Sint-Jorisgilde aan Johan Biemans om delen ervan te publiceren in het jaarboekje. Dit resulteerde vrijdagmorgen in de overhandiging aan hoofdman Jan Bloks van het boek ‘Speurtocht naar Sint-Joris’ met als ondertitel Oude Glorie-Nieuwe Glans.

Het was niet gemakkelijk om de geschiedenis van het Bergeijkse gilde boven tafel te halen. Gelukkig had meester Panken (1819-1904) het gilde nauwgezet bijgehouden in zijn dagboeken tot 1904. In dat jaar ontstaat ook het gildeboek waarin de gildebroeders zelf het reglement hadden opgeschreven, de ledenlijst bijhielden en de notulen van de vergaderingen noteerden. Het diende ook als kasboek . Hierdoor werd de geschiedenis vanaf dat moment door het gilde zelf beschreven. In de periode 1996 tot 2015 schreef Biemans jaarlijks een stuk van de geschiedenis van het gilde in de jaarboekjes. Uiteindelijk werd dat gebundeld tot dit boekje.

Historisch document uit 1463

Het 120 pagina’s tellende boekwerk is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van vele koningsschilden en natuurlijk groepsfoto’s van gildebroeders in vol ornaat. De leeftijd van het gilde is onduidelijk. Het vroegste jaartal waarin het gilde wordt vermeld is 1712, maar de speurtocht naar het verleden leidde ook naar een historisch document uit 1463 waarin een gilde uit Bergeijk wordt genoemd. In dat jaar was het Bergeijkse gilde uitgesloten bij een landjuweel in Turnhout. Waarom is onduidelijk.

‘De gulde van den edelen cruysboge’

Ook over de naam Sint-Joris bestaat nog een dispuut. In een door Panken en Sasse van Ysselt uitgegeven boek waarin ook Bergeik beschreven werd, staat dat het gilde Sint-Joris zijn oorsprong had in het vroegere Sint-Pietersgilde. Dit werd ook wel ‘de gulde van den edelen cruysboge’ genoemd. Dit alles zou verband houden met het jaar 1648 toen de kerk in Bergeijk in handen kwam van de hervormden en de gilden hun activiteiten moesten staken. In 1650 brandden de toren en een deel van het schip af en daarmee werden ook de altaren van de gilden in de kerk verwoest. De archieven, zo denkt Biemans, zouden wellicht toen ook verloren zijn gegaan.

In de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers in Nederland de baas waren, leidde het gilde een slapend bestaan. Om alle zilveren schilden, een zilveren gildevogel en het vaandel uit handen van de Duitse bezetter te houden, verstopte schatbewaarder Driekske Hoekx dit alles in zijn huis aan de Hoek - in dezelfde straat als waar nu nog steeds het gildehuis staat. Bij zijn 40-jarig jubileum als gildebroeder ontving sigarenmaker Hoekx daarvoor het eremetaal van de bond van schuttersgilden.

'Boterdooske’

Overigens bezat het gilde ook nog gronden in Bergeijk. Deze werden in 1969 aan de laatste pachter verkocht. De zilveren gildeschilden worden tegenwoordig gekoesterd en veilig bewaard in kluizen en niet meer zoals Biemans het noemt in een ‘boterdooske’. Het boek is tegen betaling van 15 euro verkrijgbaar bij Bruna in Bergeijk en via de johanbiemans.nl.