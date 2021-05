Oude jongensschool Westerhoven in de verkoop

WESTERHOVEN - De voormalige Sint-Servatiusschool aan de Provincialeweg 13 in Westerhoven wordt verkocht. De afgelopen veertig jaar was het gebouw in gebruik als tentenatelier Rogubein. Tot eind jaren zeventig was het de jongensschool. De meisjes hadden hun eigen gebouw aan de Kerkstraat.

Het schoolgebouw en de speelplaats werden in 1931 in gebruik genomen, tegelijk met de bijbehorende hoofdonderwijzerswoning. In dat jaar werd de openbare school, geleid door het gemeentebestuur, opgeheven en werd het bijzonder onderwijs ingesteld. Er kwam een Rooms-Katholiek schoolbestuur en kerkelijke toezicht. Pastoor Van den Eerden legde destijds de eerste steen.

In het gebouw waren drie klas-lokalen en een drie meter brede gang die ook nu nog duidelijk herkenbaar zijn. Tussen de hoofdonderwijzerswoning, die overigens niet te koop staat, en het schoolgebouw is de rij toiletten en urinoirs voor de jongens nog steeds duidelijk zichtbaar.

Gemeentelijk monument

Het gebouw staat te koop voor een vanaf prijs van 500.000 euro. Er zijn kijkdagen op 15 mei en 22 mei van 11.00-13.00 uur. Eenieder kan via een gesloten inschrijving een bod uitbrengen tot 4 juni 16.00 uur. Omdat het gebouw een gemeentelijk monument is, moet het in zijn huidige vorm in stand worden gehouden. Wel kunnen de 443 vierkante meter worden omgebouwd tot drie woningen. Het gehele terrein heeft een oppervlakte van 2170 vierkante meter. Boven de lokalen is een grote zolder die vroeger dienst deed als handenarbeidlokaal en opslagruimte.

De meisjesschool aan de Kerkstraat 10 werd enkele jaren geleden gesloopt. Daar waren de Zusters Ursulinen verantwoordelijk voor het onderwijs.

Terug naar geboortestreek

In de jaren zestig was meester Hoeks de hoofdonderwijzer van de jongensschool. Deze werd in 1971 opgevolgd binnen de inmiddels gemengde lagere school door zuster Marie-Pierre (M. Seznec) die enkele jaren geleden terugkeerde naar haar geboortestreek Bretagne. In 1972 werd zij op haar beurt opgevolgd door Cor van der Mierden die het laatste hoofd was van de lagere school die nog les gaf op de Sint-Servatiusschool aan de Provincialeweg.

In 1978 was de verbouwing van het schoolgebouw aan de Kerkstraat voltooid en konden alle Westerhovense leerlingen daar les volgen. Nu is het schoolgebouw gevestigd aan de Dorpstraat. De oude katholieke naam Sint-Servatius, zoals ook de kerk heet, is vervangen door De Ster, genoemd naar de voormalige bakkerij van de familie Schellens die destijds op die plek aan de Dorpstraat was gevestigd.